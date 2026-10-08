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08.10.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zum Vortag unverändert notierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 721,11 USD.

Meta Platforms
602.92 CHF 0.31%
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Mit einem Wert von 721,11 USD bewegte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'788 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 724,76 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 717,89 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 724,27 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 828'349 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.09.2026 auf bis zu 779,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,14 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2026 (520,26 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 USD. Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 6,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 7,14 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 60.80 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.52 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 31,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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