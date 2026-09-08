Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend mit kaum veränderter Tendenz

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bewegte sich um 20:26 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 616,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'692 Punkten steht. Bei 623,01 USD erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 613,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 616,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'569'426 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 790,79 USD erreichte der Titel am 20.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 28,25 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 520,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 18,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,91 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 60.80 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 31,40 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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