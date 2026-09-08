Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 617,35 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'680 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 623,01 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 615,16 USD nach. Bei 616,06 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 684'225 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 20.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 790,79 USD. Gewinne von 28,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Mit Abgaben von 15,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,91 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 60.80 Mrd. USD gegenüber 47.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 31,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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