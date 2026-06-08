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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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08.06.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) wird am Abend ausgebremst

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) wird am Abend ausgebremst

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 587,65 USD.

Meta Platforms
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Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 587,65 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'432 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 579,23 USD. Bei 590,64 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 1'644'772 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 796,21 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 26,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,47 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,98 USD. Meta Platforms (ex Facebook) liess sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,43 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 56.31 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 42.31 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 32,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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