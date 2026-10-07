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07.10.2026 20:27:13
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittwochabend südwärts
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 725,21 USD abwärts.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 725,21 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'800 Punkten steht. In der Spitze büsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 720,58 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 738,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'394'513 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.
Am 25.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 779,80 USD. Mit einem Zuwachs von 7,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 520,26 USD am 28.03.2026. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 39,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,90 USD ausgeschüttet werden. Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,18 USD, nach 7,14 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 60.80 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 47.52 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 31,12 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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