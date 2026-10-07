Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 723,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'774 Punkten liegt. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 721,90 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 738,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 596'232 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 779,80 USD. Dieser Kurs wurde am 25.09.2026 erreicht. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 7,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 520,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,06 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,90 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2025. Am 29.07.2026 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 60.80 Mrd. USD im Vergleich zu 47.52 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 31,12 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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