Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) zieht am Freitagabend an

Um 20:26 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 592,10 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'739 Punkten steht. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 598,68 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 586,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'077'626 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 796,21 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 34,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 12,13 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,92 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 6,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 7,14 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 60.80 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.52 Mrd. USD in den Büchern standen.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 31,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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