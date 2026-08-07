Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 590,06 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'750 Punkten tendiert. Bei 597,00 USD erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 586,00 USD. Bei 586,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 470'721 Stück gehandelt.

Bei 796,21 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 34,94 Prozent wieder erreichen. Am 28.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 520,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 2,10 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,92 USD aus. Am 29.07.2026 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,14 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 60.80 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47.52 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 31,78 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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