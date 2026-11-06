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06.11.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagabend gesucht

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagabend gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 617,90 USD zu.

Meta Platforms
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Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 617,90 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'402 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 625,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 608,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'503'171 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 25.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 779,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 26,20 Prozent Luft nach oben. Bei 520,26 USD fiel das Papier am 28.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 15,80 Prozent Luft nach unten.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 21.10.2026 vor. Es stand ein EPS von 3,83 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 64.60 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2027 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 29,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Bildquelle: Meta
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