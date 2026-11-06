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06.11.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag in Grün

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 619,19 USD.

Meta Platforms
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Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 619,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'430 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 622,16 USD. Bei 608,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 612'643 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 779,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2026). Mit einem Zuwachs von 25,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 520,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2026). Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 19,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 21.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,83 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 64.60 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 51.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.02.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 29,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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