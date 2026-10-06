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06.10.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 740,63 USD.

Meta Platforms
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Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 740,63 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'820 Punkten realisiert. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 736,75 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 746,94 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 541'268 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 779,80 USD erreichte der Titel am 25.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 5,29 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2026 Kursverluste bis auf 520,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 29,75 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,90 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47.52 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 60.80 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 31,19 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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