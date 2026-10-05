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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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05.10.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Abend fester

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Abend fester

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 742,00 USD nach oben.

Meta Platforms
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Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 742,00 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'778 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 746,66 USD. Bei 728,08 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'624'949 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 25.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 779,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 4,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 520,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 29,88 Prozent Luft nach unten.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,90 USD ausgeschüttet werden. Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 60.80 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 31,18 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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