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05.10.2026 16:29:00
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 740,84 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 740,84 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'756 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 741,25 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 728,08 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 669'547 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.
Am 25.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 779,80 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 5,26 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 520,26 USD am 28.03.2026. Mit einem Kursverlust von 29,77 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,90 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 7,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 60.80 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 31,18 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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