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04.09.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend mit Abschlägen

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 608,85 USD abwärts.

Meta Platforms
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Um 20:26 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 608,85 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'714 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 605,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 612,02 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'482'829 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2025 auf bis zu 790,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 29,88 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2026 auf bis zu 520,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 14,55 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2025 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 USD je Aktie ausschütten. Meta Platforms (ex Facebook) liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,18 USD gegenüber 7,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 60.80 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 31,40 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.7432 18.12.2026 154716074
Long 493.2162 18.09.2026 155005132
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1652 12.94 155495409
Short 10.9604 6.08 159109757
Short 20.5507 1.98 159109756
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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