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04.09.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Freitagnachmittag

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Freitagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 612,23 USD.

Meta Platforms
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 612,23 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'726 Punkten tendiert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 616,13 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 612,02 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 642'739 Aktien.

Am 20.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 790,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 22,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 520,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,91 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 6,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 60.80 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,40 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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