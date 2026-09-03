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03.09.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 610,80 USD zu.

Meta Platforms
499.01 CHF 3.89%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 610,80 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'704 Punkten steht. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 619,42 USD. Bei 604,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'222'820 Stück gehandelt.

Am 20.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 790,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 22,76 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2026 auf bis zu 520,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,91 USD aus. Meta Platforms (ex Facebook) liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,18 USD gegenüber 7,14 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 60.80 Mrd. USD – ein Plus von 27,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 31,40 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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