Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Montagnachmittag

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 287,35 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 4'451 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 289,38 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 286,70 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'550'435 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (289,79 USD) erklomm das Papier am 27.06.2023. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 0,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2022 Kursverluste bis auf 88,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 26.04.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 2,72 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28'645,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27'908,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 11,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch