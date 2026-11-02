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02.11.2026 20:27:13
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 611,38 USD ab.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 611,38 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'566 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 609,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 614,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'020'176 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 25.09.2026 auf bis zu 779,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,55 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 520,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 17,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 USD aus. Am 21.10.2026 äusserte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,05 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 64.60 Mrd. USD gegenüber 51.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 29,18 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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