Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) legt am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 619,12 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'660 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 621,54 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 614,15 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 875'810 Aktien.

Am 25.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 779,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 520,26 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,97 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 USD. Am 21.10.2026 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,83 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,07 Prozent auf 64.60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 03.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 29,18 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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