Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Abend zu

Um 20:26 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 728,98 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'715 Punkten liegt. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 741,58 USD an. Bei 734,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1'053'406 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 779,80 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,63 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,90 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 6,18 USD gegenüber 7,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 60.80 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 47.52 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 31,18 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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