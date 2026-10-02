Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.10.2026 20:27:13
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Abend zu
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 728,98 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 728,98 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'715 Punkten liegt. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 741,58 USD an. Bei 734,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1'053'406 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 779,80 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,63 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,90 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 6,18 USD gegenüber 7,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 60.80 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 47.52 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 31,18 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie
Constellation Energy-Aktie profitiert von langfristigem Amazon-Vertrag - Chance für Anleger?
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
Sunrise verkauft erstmals KI-Brillen von Meta in der Schweiz - Aktien uneinheitlich
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
06:00
|Meet the new movie villains: Zuckerberg, Musk and Altman (Financial Times)
|
02.10.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Abend zu (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein (finanzen.net)
|
28.09.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Meta launches enterprise AI business seeking to cash in on vast spending (Financial Times)
|
28.09.26
|Meta-Aktie im Minus: Gerichts-Urteil zu Cambridge Analytica im Fokus (AWP)
|
25.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meta Platforms am 02.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.