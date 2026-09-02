Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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02.09.2026 16:29:00
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 599,00 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 599,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'671 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 599,29 USD. Bei 578,02 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 908'285 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.
Am 20.09.2025 markierte das Papier bei 790,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 32,02 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 520,26 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,15 Prozent.
Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2025 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 USD je Aktie ausschütten. Meta Platforms (ex Facebook) liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 7,14 USD je Aktie vermeldet. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 60.80 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 31,40 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
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|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
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