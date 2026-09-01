Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Dienstagabend an Boden

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 581,87 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'631 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 584,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 557,89 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'752'485 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 790,79 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2026 auf bis zu 520,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,91 USD aus. Am 29.07.2026 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,14 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 60.80 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.52 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 31,40 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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