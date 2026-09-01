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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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01.09.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 567,13 USD.

Meta Platforms
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Um 16:28 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 567,13 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'655 Punkten steht. In der Spitze büsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 556,30 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 557,89 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 678'374 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 790,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 520,26 USD am 28.03.2026. Abschläge von 8,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,91 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,14 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 60.80 Mrd. USD im Vergleich zu 47.52 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 31,40 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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