Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) zieht am Montagnachmittag an

Um 04:28 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 495,49 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 5'250 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 497,23 USD. Bei 486,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 627'741 Stück gehandelt.

Am 09.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 523,57 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 01.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 206,77 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 139,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,00 USD. Meta Platforms (ex Facebook) liess sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 5,33 USD gegenüber 1,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 40'111,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32'165,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 24,70 Prozent gesteigert.

Am 24.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 20,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch