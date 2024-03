Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Nachmittag

Die Aktie legte um 04:28 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,9 Prozent auf 499,49 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 5'110 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 501,81 USD. Mit einem Wert von 492,13 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 4'885'865 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 501,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,46 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 171,43 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 65,68 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 40'111,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 32'165,00 USD umsetzen können.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 19,95 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch