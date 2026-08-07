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07.08.2026 08:39:00

Meta: Techkonzern muss in den USA 567 Millionen Dollar zahlen und Angebot für Minderjährige einschränken

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Nach einem Gerichtsentscheid im US-Bundesstaat New Mexico muss Meta mehr als eine halbe Milliarde Dollar Strafe zahlen und seine Plattformen Instagram und Facebook für Minderjährige stark einschränken. Das Geld soll Therapien von Kindern zugutekommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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