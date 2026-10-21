Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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21.10.2026 20:21:00
Meta soll Milliarden wegen Cambridge Analytica zahlen - Aktie dennoch fester
Ein folgenschwerer Datenschutzskandal beschäftigt Meta erneut vor Gericht. Während ein US-Urteil für Schlagzeilen sorgt, zeigt sich die Meta-Aktie an der Börse zunächst unbeeindruckt.
Von Meta gab es zunächst keine Reaktion auf die Entscheidung. Nach dem Urteil der Geschworenen vor einigen Wochen hatte der Konzern bereits betont, dass man mit deren Entscheidung nicht einverstanden sei und sich weiter gegen die Vorwürfe verteidigen werde.
Pro Verstoss war eine Strafe von bis zu 5.000 Dollar veranschlagt worden - und die Geschworenen fanden Millionen Verstösse, die sich nach Rechnung des Richters auf die Milliardenbeträge addierten.
Cambridge-Analytica-Skandal beschädigte Vertrauen in Facebook
Der Skandal um Cambridge Analytica hatte 2018 das Vertrauen der Öffentlichkeit zum Facebook-Konzern nachhaltig beschädigt. Dabei ging es darum, dass Informationen aus einer harmlos erscheinenden Umfrage eines Datenforschers zur Erstellung von Nutzerprofilen genutzt und mit der Analysefirma Cambridge Analytica geteilt wurden. Auch das Team des damaligen Kandidaten Donald Trump griff darauf vor der US-Präsidentenwahl 2016 zurück. Insgesamt waren rund 87 Millionen Nutzer-Accounts betroffen. Der Konzern zahlte unter anderem rund sechs Milliarden Dollar an die US-Regierung, um Ermittlungen dazu beizulegen.
Im Nachgang des Skandals zog New Mexico dann 2021 vor Gericht mit Vorwürfen, bei denen es zusätzlich um die Meinungsfreiheit auf der Plattform ging. Auslöser waren Enthüllungen im Zuge der Aufarbeitung des Falls. Unter anderem hiess es dabei in einem Whistleblower-Bericht, dass einige prominente Accounts von Regeln zu auf der Plattform erlaubten Inhalten heimlich ausgenommen worden seien./so/DP/he
An der NASDAQ legt die Meta-Aktie zeitweise 1,98 Prozent auf 707,97 US-Dollar zu.
awp international
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