Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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19.08.2026 08:38:00
Meta: Schwere Vorwürfe gegen Facebook-Mutter zum Auftakt von Milliardenprozess
Meta PlatformsMacht Meta junge Nutzer gezielt abhängig von Instagram und Co.? Darum geht es in einem Mammutverfahren in Kalifornien – das für den Konzern ruinös werden könnte. Gleich zum Start wurde die Staatsanwaltschaft sehr deutlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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