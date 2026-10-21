Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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21.10.2026 22:07:00
Meta Platforms übertrifft Prognosen – Aktie nachbörslich im Plus
Meta Platforms hat seine Bücher geöffnet. Anleger achten nicht nur auf die Geschäftsentwicklung, sondern auch auf die Prognosen des Facebook-Konzerns.
Die Facebook-Mutter Meta Platforms hat über die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres 2026 berichtet. Dabei fiel im Berichtszeitraum auf bereinigter Basis ein Gewinn je Aktie von 7,40 US-Dollar an, womit das Unternehmen die Markterwartungen übertreffen konnte. Analysten hatten zuvor ein EPS von 6,63 US-Dollar in Aussicht gestellt, nachdem der Gewinn je Aktie vor Jahresfrist noch bei 1,05 US-Dollar gelegen hatte.
Meta übertrifft Umsatzprognosen im dritten Quartal
Der Umsatz belief sich daneben auf 64,60 Milliarden US-Dollar nach 51,24 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der breite Markt hatte dem Techunternehmen zuvor Erlöse von 63,34 Milliarden US-Dollar zugetraut, ein Wert, den Meta überboten hat.
Meta gibt Umsatzprognose für das vierte Quartal ab
Für das vierte Quartal 2026 rechnet die Facebook-Mutter mit einem Umsatz von 73 bis 76 Milliarden US-Dollar.
Die Meta-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 3,32 Prozent fester bei 720,68 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch
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