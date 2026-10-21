Meta Platforms übertrifft Prognosen – Aktie nachbörslich im Plus

Die Facebook-Mutter Meta Platforms hat über die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres 2026 berichtet. Dabei fiel im Berichtszeitraum auf bereinigter Basis ein Gewinn je Aktie von 7,40 US-Dollar an, womit das Unternehmen die Markterwartungen übertreffen konnte. Analysten hatten zuvor ein EPS von 6,63 US-Dollar in Aussicht gestellt, nachdem der Gewinn je Aktie vor Jahresfrist noch bei 1,05 US-Dollar gelegen hatte.

Meta übertrifft Umsatzprognosen im dritten Quartal

Der Umsatz belief sich daneben auf 64,60 Milliarden US-Dollar nach 51,24 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der breite Markt hatte dem Techunternehmen zuvor Erlöse von 63,34 Milliarden US-Dollar zugetraut, ein Wert, den Meta überboten hat.

Meta gibt Umsatzprognose für das vierte Quartal ab

Für das vierte Quartal 2026 rechnet die Facebook-Mutter mit einem Umsatz von 73 bis 76 Milliarden US-Dollar.

Die Meta-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 3,32 Prozent fester bei 720,68 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch