Meta Platforms (ex Facebook) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Meta Platforms (ex Facebook) hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.83 USD gegenüber 1.05 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.07 Prozent auf 64.60 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51.24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch