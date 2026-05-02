Meta Platforms-Aktie: Was Analysten vom Kursverlauf erwarten

Im vergangenen April haben 18 Experten die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) wie folgt eingeschätzt.

17 Experten stufen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Meta Platforms (ex Facebook) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 854,67 USD beziffert, während der aktuelle Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs an der Börse NAS bei 611,91 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 865,00 USD 41,36 30.04.2026 Barclays Capital 830,00 USD 35,64 30.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 830,00 USD 35,64 30.04.2026 UBS AG 908,00 USD 48,39 30.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 725,00 USD 18,48 30.04.2026 RBC Capital Markets 810,00 USD 32,37 30.04.2026 RBC Capital Markets 810,00 USD 32,37 27.04.2026 Jefferies & Company Inc. 1.000,00 USD 63,42 27.04.2026 UBS AG 908,00 USD 48,39 21.04.2026

Redaktion finanzen.ch