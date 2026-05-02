Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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02.05.2026 11:39:00
Meta Platforms-Aktie: Was Analysten vom Kursverlauf erwarten
Experten haben im abgelaufenen Monat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie unter die Lupe genommen.
Im vergangenen April haben 18 Experten die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) wie folgt eingeschätzt.
17 Experten stufen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Meta Platforms (ex Facebook) mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 854,67 USD beziffert, während der aktuelle Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs an der Börse NAS bei 611,91 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|865,00 USD
|41,36
|30.04.2026
|Barclays Capital
|830,00 USD
|35,64
|30.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|830,00 USD
|35,64
|30.04.2026
|UBS AG
|908,00 USD
|48,39
|30.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|725,00 USD
|18,48
|30.04.2026
|RBC Capital Markets
|810,00 USD
|32,37
|30.04.2026
|RBC Capital Markets
|810,00 USD
|32,37
|27.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.000,00 USD
|63,42
|27.04.2026
|UBS AG
|908,00 USD
|48,39
|21.04.2026
Redaktion finanzen.ch