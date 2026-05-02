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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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Analystenmeinungen 02.05.2026 11:39:00

Meta Platforms-Aktie: Was Analysten vom Kursverlauf erwarten

Meta Platforms-Aktie: Was Analysten vom Kursverlauf erwarten

Experten haben im abgelaufenen Monat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie unter die Lupe genommen.

Meta Platforms
473.68 CHF -10.94%
Kaufen Verkaufen

Im vergangenen April haben 18 Experten die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) wie folgt eingeschätzt.

17 Experten stufen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Meta Platforms (ex Facebook) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 854,67 USD beziffert, während der aktuelle Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs an der Börse NAS bei 611,91 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG865,00 USD41,3630.04.2026
Barclays Capital830,00 USD35,6430.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.830,00 USD35,6430.04.2026
UBS AG908,00 USD48,3930.04.2026
JP Morgan Chase & Co.725,00 USD18,4830.04.2026
RBC Capital Markets810,00 USD32,3730.04.2026
RBC Capital Markets810,00 USD32,3727.04.2026
Jefferies & Company Inc.1.000,00 USD63,4227.04.2026
UBS AG908,00 USD48,3921.04.2026

Redaktion finanzen.ch

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