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15.11.2026 11:30:00

Meta: Facebook muss wegen ausgelesener Fotogalerien 805 Millionen Euro zahlen

Meta Platforms
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Facebook las in Italien die Fotogalerien von 20 Millionen Android-Nutzern aus – ohne wirksame Einwilligung. Nun wird der Konzern zur Kasse gebeten. Die Funktion muss Meta-CEO Mark Zuckerberg binnen 60 Tagen abschalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2137 17.06.2027 159488379
Long 12.2466 17.09.2027 160549671
Long 526.6023 18.12.2026 155499257
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1162 10.94 159236611
Long 10.1208 6.60 161814530
Long 15.9479 2.87 162946733
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3407 12.49 162117328
Short 12.2391 5.01 162230908
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.80 150316530
Long 10 -8.65 150316532
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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06.11.26 Meta Platforms Outperform Bernstein Research
26.10.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Meta Platforms Overweight Barclays Capital
22.10.26 Meta Platforms Buy UBS AG
22.10.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 S4QBAU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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