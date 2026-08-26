Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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26.08.2026 15:49:00
Meta: Facebook-Konzern zahlt 16,7 Milliarden Dollar im US-Jugendschutzstreit
Meta PlatformsFacebook-Mutter Meta hat im Streit mit zahlreichen US-Staaten einen weiteren Prozess erst einmal abgewendet. Im Gegenzug zahlt das Unternehmen eine Vergleichssumme von 16,7 Milliarden Dollar.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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