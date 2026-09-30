Meta Critical Minerals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Meta Critical Minerals hat am 28.09.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.030 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0.030 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch