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23.06.2026 16:22:40
Meta bringt neue Produktlinie von KI-Datenbrillen heraus
Von Katherine Hamilton
DOW JONES--Meta Platforms hat eine neue Reihe von Meta-Brillen mit integriertem KI-Assistenten auf den Markt gebracht. Die Datenbrillen, die in Zusammenarbeit mit dem Optikkonzern Essilorluxottica entwickelt wurden, bauen auf den Funktionen der bisherigen KI-Brillen des Facebook-Mutterkonzerns auf und sind in neuen Formen und Farben erhältlich. Die Verkaufspreise beginnen ab 299 US-Dollar.
Nutzer können per Knopfdruck durch die Brille mit Meta AI interagieren. Darüber hinaus sind Telefonate mit dem Gerät möglich, Sprachbefehle können gegeben und Musik gehört werden. Die Brillen sind mit Korrektionsgläsern kompatibel.
Smartglasses sind eines der vielen Geschäftsfelder, in die Meta investiert, um mit anderen grossen KI-Anbietern wie Anthropic und Alphabet zu konkurrieren.
Das Produkt ist bei den Verbrauchern beliebter als Virtual-Reality-Headsets. Meta lieferte im vergangenen Jahr 7,3 Millionen Paar Ray-Ban Meta Smartglasses aus. Das sind mehr als jemals in einem Jahr von seinen VR-Headsets verkauft wurden.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/brb
(END) Dow Jones Newswires
June 23, 2026 10:23 ET (14:23 GMT)
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