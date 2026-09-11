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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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11.09.2026 23:38:03

Meta Asks Some AI Employees To Become Managers Again In New Reorganization

Meta Platforms
529.27 CHF 0.90%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Meta Platforms Inc. (META) is asking some individual contributors in its Applied AI (AAI) division to return to management roles as part of a recent reorganization, according to people familiar with the matter.

The programme is voluntary and comes after Meta reassigned about 7,000 employees to AAI, including some managers who were moved into individual contributor positions.

The shift represents a partial reversal of Meta's recent push toward flatter teams and fewer middle managers as the company seeks greater efficiency while increasing its investment in artificial intelligence.

Meta eliminated about 10 percent of its workforce this year in layoffs that disproportionately affected managers. The company has also previously allowed some employees to leave AAI after they objected to being reassigned to the newly created division.

The latest management changes highlight the evolving structure of Meta's AI operations as it balances leaner teams with the need for additional leadership.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1646 18.12.2026 154716073
Long 12.3298 19.03.2027 155005134
Long 5301.8096 18.09.2026 155499253
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 4.686 18.49 159380615
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8262 13.61 144994901
Short 11.2804 5.53 155495409
Short 19.6119 1.86 158402346
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.47 150316530
Long 10 -11.65 150316532
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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10.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
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Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’655.78 13.74 S4IBZU
Short 15’185.55 8.98 SLBZ3U
SMI-Kurs: 13’775.27 11.09.2026 17:30:17
Long 13’232.37 19.63 S2BJ7U
Long 12’918.34 13.60 SRDBIU
Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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