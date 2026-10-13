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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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13.10.2026 14:17:00

Meta, Alphabet, Nvidia: Wie der Zinsschock die Techaktien bedroht

Alphabet C
290.94 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen
Noch ist die Stimmung von Wall-Street-Legende Jamie Dimon prächtig. Doch womöglich ist der Boom auch bei den Banken bald vorbei. Die Angst vor dem grossen Knall steigt mit jedem Tag, auch weil Zinsen zunehmend Gewinne fressen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4509 18.12.2026 153822385
Long 12.126 18.12.2026 155005133
Long 51.5354 18.12.2026 155497005
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.722 12.89 160880128
Long 10.8504 6.97 160549142
Long 15.0847 4.28 161814992
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2467 11.71 161566422
Short 11.6684 4.56 160644412
Short 28.1102 -0.39 161815031
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -31.33 150316530
Long 10 -22.75 150316532
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

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08.10.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

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02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’588.93 19.55 SEBBCU
Short 14’885.68 13.74 SD2BJU
Short 15’423.89 8.95 SBBH9U
SMI-Kurs: 13’993.15 13.10.2026 15:16:40
Long 13’420.66 19.27 S1B77U
Long 13’124.71 13.61 SJBCVU
Long 12’573.64 8.90 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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