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Neue Aktiengattung 23.10.2026 12:56:32

Meta-Aktie wird im Januar geteilt: So ordnen Anleger die neuen Aktien der Klasse C ein

Meta-Aktie wird im Januar geteilt: So ordnen Anleger die neuen Aktien der Klasse C ein

Auf den ersten Blick ist es ein gewöhnlicher Aktiensplit, doch die Gratisaktie, die Meta-Aktionäre im Januar erhalten, hat einen Haken, den der Konzern selbst offenlegt.

Meta Platforms
529.98 CHF -2.38%
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  • Zu jeder Aktie bucht der Konzern im Januar eine neue Aktie ohne Stimmrecht ein
  • Kurs der bisherigen Aktie dürfte sich danach rechnerisch halbieren
  • Neue Gattung soll dem Konzern künftig Kapitalerhöhungen ermöglichen

Meta Platforms bucht seinen Aktionären im Januar 2027 zu jeder Aktie eine neue, stimmrechtslose Aktie ein und halbiert damit rechnerisch den Kurs der bisherigen Papiere. Angekündigt hat der Konzern den Schritt mit den Quartalszahlen am Mittwoch. Wirtschaftlich entspricht die Zuteilung einem Aktiensplit im Verhältnis zwei zu eins: Die Zahl der Aktien verdoppelt sich, der Wert der Gesamtposition bleibt zunächst gleich. Der eigentliche Zweck reicht jedoch weiter. Meta schafft sich eine eigene Aktienwährung, mit der es frisches Kapital aufnehmen kann, ohne die Stimmenmehrheit von Gründer und Chef Mark Zuckerberg anzutasten.

So läuft der Split der Meta-Aktie ab

Den Fahrplan beschreibt Meta in einem Informationsdokument für die US-Börsenaufsicht SEC. Die geänderte Satzung, die die neue Aktiengattung der Klasse C schafft, tritt am 19. Januar 2027 in Kraft. Spätestens fünf Geschäftstage danach sollen die neuen Aktien als Sonderdividende ausgegeben werden, Stichtag und Zahltag legt der Verwaltungsrat erst noch fest. Finanzchefin Susan Li rechnet damit, dass der Handel mit den neuen Papieren Ende Januar 2027 beginnt. Die bisherigen Aktien der Klasse A bleiben an der NASDAQ notiert, die Aktien der Klasse C sollen dort ebenfalls zugelassen werden.

Handeln müssen Anleger nicht, abstimmen können sie auch nicht. Gesellschaften von Zuckerberg, die rund 56 Prozent der Stimmrechte bündeln, haben die Satzungsänderung bereits am Dienstag schriftlich gebilligt. Wirtschaftlich sind die neuen Aktien den bisherigen gleichgestellt. Sie erhalten dieselbe Dividende, dieselbe Gegenleistung bei einer Übernahme und denselben Anteil bei einer Liquidation, nur das Stimmrecht fehlt. Bilanziell behandelt Meta die Zuteilung als Aktiensplit und rechnet Kennzahlen wie den Gewinn je Aktie für frühere Perioden rückwirkend um, damit sie vergleichbar bleiben.

Warum Meta eine Aktie ohne Stimmrecht braucht

Der Hintergrund ist der gewaltige Kapitalbedarf für den Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Im dritten Quartal 2026 investierte Meta einschliesslich Leasingtilgungen 34,9 Milliarden US-Dollar. Der Free Cashflow drehte mit minus 2,1 Milliarden US-Dollar ins Negative, nach plus 10,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Aktienrückkäufe, im dritten Quartal 2025 noch 3,3 Milliarden US-Dollar schwer, setzte der Konzern komplett aus. Für das Gesamtjahr 2026 plant Meta Investitionen von 135 bis 145 Milliarden US-Dollar, und auch für 2027 kündigt das Management an, weiter aggressiv zu investieren.

Neue Aktien der Klasse A auszugeben, kam dabei nicht infrage. Laut dem Informationsdokument machte Zuckerberg dem unabhängigen Sonderausschuss des Verwaltungsrats klar, dass er keine grössere Eigenkapitalfinanzierung unterstützen werde, die seinen Stimmrechtsanteil verringert. Schulden in der diskutierten Grössenordnung hätten nach Einschätzung des Ausschusses die Kreditwürdigkeit belasten können. Zudem verweist das Gremium auf den Wettlauf um Kapital in der Branche, in dem Alphabet bis Juni eine Kapitalaufnahme von rund 80 Milliarden US-Dollar angekündigt hatte. Ausdrücklich hält das Dokument fest, dass Meta künftig von Zeit zu Zeit Aktien der Klasse C platzieren will.

Bei der Grössenordnung lohnt der genaue Blick. In einer Analystenrunde nach den Zahlen bezeichnete Li die im Dokument genannte Summe von Hunderten Milliarden US-Dollar als theoretisches Maximum, berechnet, um zu bestimmen, ab welchem Finanzierungsvolumen Zuckerberg die Kontrolle verlieren würde. Konkrete Pläne gebe es nicht. Dasselbe Dokument hält allerdings auch fest, dass die Langfristprognosen, die das Management dem Verwaltungsrat im Mai vorgelegt hatte, in allen drei Szenarien einen Kapitalbedarf von Hunderten Milliarden US-Dollar über mehrere Jahre zeigten, beginnend womöglich schon diesen Herbst. Die Zahl taucht also nicht nur als Rechengrösse auf.

Der Haken liegt im möglichen Kursabschlag für Meta-Aktie

Für bestehende Aktionäre birgt die Konstruktion Risiken, die Meta selbst offenlegt. Das gewichtigste betrifft den Preis: Die Aktien der Klasse C dürften nach Einschätzung des Unternehmens mit einem gewissen Abschlag zu den Aktien der Klasse A handeln. Dann müsste Meta für dieselbe Summe mehr Aktien ausgeben, was die Anteile aller Aktionäre stärker verwässert. Hinzu kommt, dass manche institutionelle Investoren stimmrechtslose Aktien nach ihren Anlagerichtlinien nicht halten dürfen. Meta warnt deshalb vor Verkaufsdruck auf die neuen Papiere unmittelbar nach der Zuteilung. Offen ist zudem, ob Indexanbieter die Klasse C aufnehmen, während Indexfonds ihre Bestände nach der Zuteilung anpassen könnten.

Was die Konstruktion für den Gründer bedeutet, steht ebenfalls im SEC-Dokument. Zuckerberg hielt zum 1. Oktober rund 60,6 Prozent der Stimmrechte, wirtschaftlich aber nur rund 13,4 Prozent des Unternehmens. Weil die neuen Papiere keine Stimmrechte innehaben, kann er künftig Vermögen versilbern, ohne Kontrolle abzugeben. Ein Fünftel seiner Aktien der Klasse C darf er sofort frei verkaufen, das entspricht rund zehn Prozent seiner wirtschaftlichen Beteiligung. Für den Rest gelten Auflagen. Pro Quartal, in dem er Meta weiter führt, werden 2,5 Prozent der ihm zugeteilten Aktien freigegeben, nach 32 Quartalen, also nach acht Jahren, sind alle frei.

Dazu kommt ein Mechanismus für weitere Zuteilungen. Verdoppelt sich der Kurs der Klasse C gemessen am bereinigten Kurs der Klasse A vom 10. September 2026 von 580,60 US-Dollar und liegt die jährliche Aktionärsrendite bei mindestens zehn Prozent, erhalten alle Aktionäre eine weitere Aktie der Klasse C je Aktie. Das wiederholt sich bei jeder weiteren Verdopplung. Ausserdem sagt Meta zu, bei künftigen Rückkäufen von Aktien der Klasse A nach Kräften gleich viele Aktien der Klasse C zurückzukaufen. Unter dem Strich räumt der Konzern selbst ein, dass die neue Gattung die Dauer von Zuckerbergs Kontrolle über das Unternehmen erheblich verlängern kann.

Wie sich Anleger vor dem Stichtag aufstellen können

Einen Preisvorteil verschafft der Kauf vor dem Split nicht. Wer die Meta-Aktie zum noch festzulegenden Stichtag im Depot hat, bekommt die neuen Aktien automatisch eingebucht, wer danach kauft, zahlt einen entsprechend niedrigeren Kurs. Der halbierte Stückpreis senkt die Einstiegshürde zwar optisch, doch viele Broker erlauben ohnehin den Handel mit Bruchteilen von Aktien.

Nach der Zuteilung halten Aktionäre zwei Positionen, und der Kursabstand zwischen beiden Gattungen wird zur zentralen Kennzahl. Er zeigt, was der Markt für das Stimmrecht zu zahlen bereit ist. Bei Meta hat dieses Stimmrecht allerdings begrenztes praktisches Gewicht, denn eine Aktie der Klasse A trägt eine Stimme, eine von Zuckerbergs Aktien der Klasse B dagegen zehn, und seine Mehrheit bleibt unangetastet. Aus fundamentaler Sicht spricht deshalb wenig für einen dauerhaft grossen Abschlag, kurzfristig können technische Faktoren das Bild aber verzerren. Wer beide Gattungen behält, trägt einen solchen Abschlag mit, wer umschichtet, setzt auf seine Entwicklung.

Steuerlich verweist Meta nur auf die US-Regeln und rät Aktionären, eigenen Rat einzuholen. Wie die Einbuchung in heimischen Depots behandelt wird, hat der Konzern nicht öffentlich kommentiert, Aufschluss gibt die Mitteilung der eigenen Depotbank zur Kapitalmassnahme. Mittelfristig zählt ohnehin weniger die Mechanik als die Frage, wie stark und zu welchem Preis Meta die neue Aktienwährung tatsächlich einsetzt. Jede Platzierung erhöht die Zahl der Aktien, auf die sich der Gewinn verteilt.

Als Nächstes muss der Verwaltungsrat Stichtag und Zahltag festlegen, wobei die Ausgabe der neuen Aktien spätestens fünf Geschäftstage nach dem 19. Januar 2027 erfolgen muss. Wie gross der Abschlag der Aktien der Klasse C tatsächlich ausfällt, zeigen dann ihre ersten Handelstage.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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