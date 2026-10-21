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Skepsis vor den Zahlen 21.10.2026 14:19:17

Meta-Aktie vor Quartalsbilanz: Warum BMO Capital trotz KI-Fantasie zurückhaltend bleibt

Meta-Aktie vor Quartalsbilanz: Warum BMO Capital trotz KI-Fantasie zurückhaltend bleibt

Die Wall Street ist überwiegend zuversichtlich, doch BMO Capital hält an Hold fest: Reichen die KI-Fortschritte, um die steigenden Kosten zu rechtfertigen?

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  • BMO Capital bleibt im Lager der Skeptiker
  • Gratis-Token könnten die Margen zunächst belasten
  • Der Analystenkonsens liegt weit über dem BMO-Ziel

Die Meta-Aktie legte im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Mittwoch zeitweise um 0,8 Prozent auf 699,71 US-Dollar zu. Nach US-Börsenschluss legt der Konzern seine Zahlen für das dritte Quartal vor. BMO Capital bleibt vorab bei Hold und sieht vor allem die Kostenseite der KI-Offensive kritisch.

BMO Capital bleibt bei Hold

Brian Pitz von BMO Capital bestätigte in einer Studie vom 21. Oktober seine Einstufung Hold mit einem Kursziel von 580 US-Dollar. Der Analyst zeigt sich skeptisch, was Umfang und Zeitpunkt der KI-Monetarisierung angeht, und rechnet mit steigenden Ausgaben, sobald die KI-Produkte breiter ausgerollt werden.

Positiver stimmen ihn die Muse-Anwendung und die Modellverbesserungen. Er wünscht sich allerdings klare Umsatzbeiträge und mehr Transparenz über die Kostenentwicklung 2027. Die Investitionsausgaben schätzt er auf 144 Milliarden US-Dollar für 2026 und 179 Milliarden US-Dollar für 2027. Das Ziel von BMO liegt deutlich unter dem mittleren Kursziel von 828,28 US-Dollar.

Muse zwischen Nutzerzahlen und Margendruck

Muse kommt seit dem Start am 8. September dieses Jahres in den USA nach Angaben von Pitz auf mehr als 9 Millionen Downloads und rund 2,3 Millionen täglich aktive Nutzer. Meta kann die KI-Produkte laut Pitz an 3,6 Milliarden täglich aktive Nutzer verkaufen.

Doch Meta bietet pro Nutzer und Woche 100 Millionen kostenlose Token an. Pitz fürchtet, dass dies die kurzfristigen Margen belastet, bis Transaktionsgebühren steigen. Bei Endverbrauchern sieht er Meta gut positioniert, während er Marktanteilsgewinne der Meta Enterprise Platform bei etablierten Unternehmenskunden für schwierig hält. Die Nutzerbasis ist demnach ein Vorteil, der sich erst noch in Erlöse übersetzen muss.

Was die Meta-Zahlen zeigen müssen

Die Wall Street erwartet für das dritte Quartal 2026 einen Gewinn je Aktie von 6,64 US-Dollar und einen Umsatz von 63,34 Milliarden US-Dollar, ein Plus von rund 24 Prozent. Das liegt im Rahmen der Umsatzprognose von Meta aus dem Juli 2026, die 61 bis 64 Milliarden US-Dollar umfasste.

Im zweiten Quartal 2026 stiegen die Kosten laut Meta um 55 Prozent, die operative Marge fiel auf 31 Prozent nach 43 Prozent im Vorjahr. Der freie Cashflow schrumpfte auf 784 Millionen US-Dollar. Für die Bewertung zählt, ob das Umsatzwachstum die Ausgaben trägt.

Unter den Analysten vergeben 38 Kaufempfehlungen und sechs Halteempfehlungen, das mittlere Kursziel liegt bei 828,28 US-Dollar. Morgan Stanley hob das Ziel zuletzt am 19. Oktober von 775 auf 820 US-Dollar an.

Entscheidend wird, ob Meta in der Telefonkonferenz nach Börsenschluss konkrete Angaben zu den Ausgaben 2027 und zu ersten Erlösen aus den KI-Produkten macht. Genau danach fragt Pitz.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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