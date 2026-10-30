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Rekordabflüsse 30.10.2026 17:11:03

Meta-Aktie von Zahlen belastet – Anleger fliehen aus Tech-Kommunikation

Meta-Aktie von Zahlen belastet – Anleger fliehen aus Tech-Kommunikation

Meta steigert den Umsatz um 26 Prozent, doch Kunden der Bank of America ziehen so viel Geld aus Kommunikationsaktien ab wie nie seit Einführung des Sektors 2018.

Meta Platforms
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  • BofA-Kunden ziehen Rekordsummen aus Kommunikationsaktien ab
  • Meta wächst um 26 Prozent, der freie Cashflow rutscht aber ins Minus
  • Während Privatanleger verkaufen, greifen institutionelle Kunden wieder zu

Der Kursrutsch von Meta Platforms nach den Quartalszahlen hat, wie investing.com berichtet, bei Kunden der Bank of America die grössten Wochenabflüsse aus Kommunikationsaktien ausgelöst, seit es diesen Sektor in der GICS-Systematik gibt. Die Meta-Aktie war nach den Zahlen vom 21. Oktober an der NASDAQ um 6,98 Prozent auf 648,85 US-Dollar gefallen. In ihrer am Mittwoch veröffentlichten wöchentlichen Auswertung der Kundenströme verweist BofA darauf, dass Kommunikationsdienstleister seit ihrer Einführung als eigener Sektor im September 2018 nie so viel Kapital in einer Woche verloren haben. Zugleich war die Branche in der Berichtswoche der schwächste aller Sektoren.

Zweite Verkaufswoche in Folge bei US-Aktien

Die Abgaben beschränkten sich nicht auf einen Sektor. Über alle Branchen hinweg trennten sich die BofA-Kunden per saldo von Einzeltiteln im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar, nachdem sie in der Vorwoche mit rund 15 Milliarden US-Dollar bereits Rekordabflüsse verbucht hatten. Treiber waren erneut die Privatanleger, doch auch Hedgefonds traten als Verkäufer auf. Anders die institutionellen Kunden: Sie kauften wieder zu, nachdem es nach Angaben der Bank Anfang Oktober zu überdurchschnittlich hohen Verkäufen zur Verlustverrechnung gekommen war. Bei Aktien-ETFs griffen die Anleger dagegen mit Zuflüssen von 2,3 Milliarden US-Dollar die zweite Woche in Folge zu.

Umschichtung statt Ausverkauf

Das Bild ist weniger eine Flucht aus Aktien als eine Umschichtung. Industriewerte verzeichneten die zweitgrössten Abflüsse und damit ihre 13. Verkaufswoche in Folge, auch Technologie und Versorger verloren Geld. Sieben von elf Sektoren zogen dagegen Kapital an, angeführt von zyklischen Konsumwerten mit den stärksten Zuflüssen seit Ende August, dahinter Finanz- und Gesundheitswerte. Die Aktienrückkäufe der Unternehmen beschleunigten sich die vierte Woche in Folge, blieben aber leicht unter dem saisonalen Durchschnitt. Auf Sicht von 52 Wochen liegen die Rückkäufe gemessen an der Marktkapitalisierung des S&P 500 laut Bank of America so niedrig wie zuletzt im August 2021.

Meta-Aktie: Starkes Werbegeschäft, schwache Kassenlage

Das Werbegeschäft selbst lief stark: Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden US-Dollar, nach 51,2 Milliarden im Vorjahresquartal. Die Investitionen kletterten jedoch auf 34,9 Milliarden US-Dollar, nach 19,4 Milliarden ein Jahr zuvor, und übertrafen den operativen Cashflow von 32,8 Milliarden. Der freie Cashflow drehte damit auf minus 2,1 Milliarden US-Dollar, nach einem Plus von 10,6 Milliarden im Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis sank wegen einer Belastung von 9,89 Milliarden US-Dollar aus einem Vergleich mit 52 US-Generalstaatsanwälten zum Jugendschutz auf 13,0 Milliarden, nach 20,5 Milliarden. Für 2026 erwartet Meta nun Gesamtkosten von 175 bis 179 Milliarden US-Dollar, Ende Januar 2026 waren es noch 162 bis 169 Milliarden.

Konzernchef Mark Zuckerberg erklärte in der Mitteilung vom 21. Oktober, die Investitionen zahlten sich aus und das Kerngeschäft sei stark. Die Zahlen relativieren diese Lesart zumindest kurzfristig: Wachstum gibt es, freien Cashflow im Berichtsquartal nicht. Aktienrückkäufe fanden im dritten Quartal 2026 nicht statt, im Vorjahresquartal flossen dafür noch 3,3 Milliarden US-Dollar. Zudem kündigte Meta eine neue, stimmrechtslose Aktiengattung an, die laut Unternehmen unter anderem der Kapitalbeschaffung dienen soll.

ETF-Anleger setzen auf Value und Dividende

Auffällig ist der Kontrast bei Technologie: Während Einzeltitel Abflüsse verzeichneten, sammelten Technologie-ETFs die grössten Zuflüsse aller ETF-Gruppen ein. Bei den Faktoren sieht die Bank of America eine deutliche Verschiebung weg von Momentum hin zu Value und Strategien mit Fokus auf Ausschüttungen an die Aktionäre, getrieben von sinkenden Zinsen und wachsenden Bedenken rund um KI. Die Zuflüsse in Dividenden-ETFs erreichten im Vierwochenschnitt fast ein Jahreshoch, jene in Quality- und Multifaktorstrategien den höchsten Stand seit August 2025.

Ob die Rekordabflüsse aus Kommunikationswerten eine einmalige Reaktion auf die Meta-Zahlen bleiben oder in eine anhaltende Umschichtung münden, zeigt sich erst im Verlauf mehrerer Wochenauswertungen der Bank of America.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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