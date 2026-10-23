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Regelung 23.10.2026 11:31:37

Meta-Aktie verliert: Schweizer Verlage fordern Schutz ihrer Journalismus-Inhalte

Meta-Aktie verliert: Schweizer Verlage fordern Schutz ihrer Journalismus-Inhalte

Der Schweizer Verlegerverband wehrt sich gegen neue Geschäftsbedingungen des US-Technologiekonzerns Meta.

Meta Platforms
529.98 CHF -2.38%
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Diese würden es dem Facebook-Mutterkonzern erlauben, journalistische Inhalte auf den Websites von Verlagen ohne deren gesonderte Zustimmung oder Vergütung zu erfassen.

Der Verband unterstützt deshalb eine Forderung des Weltverlegerverbands WAN-IFRA, die ab dem 30. Oktober geltende Regelung auszusetzen, wie er am Freitag mitteilte. Meta habe zwar nach Kritik einen ausdrücklichen Verweis auf das Training Künstlicher Intelligenz (KI) gestrichen. Die Nutzung der Inhalte für die Entwicklung von KI-Diensten bleibe aber weiterhin möglich.

Die Verleger fordern verbindliche Schutzregeln und eine angemessene Vergütung für die Nutzung ihrer Inhalte. In der Schweiz drängen sie deshalb auf eine rasche Umsetzung einer Motion von FDP-Ständerätin Petra Gössi. Diese verlangt einen besseren Schutz des geistigen Eigentums vor dem Missbrauch durch KI. Insbesondere soll verhindert werden, dass KI-Anbieter urheberrechtlich geschützte Inhalte ohne Zustimmung der Rechteinhaber kommerziell nutzen.

Die Meta-Aktie verliert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,49 Prozent auf 645,65 US-Dollar.

to/cg

Zürich (awp)

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2179 17.06.2027 159488380
Long 11.8695 17.06.2027 159488384
Long 533.5523 18.12.2026 155497004
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8478 11.90 159296802
Long 12.4215 5.18 159646938
Long 15.7096 3.35 159745121
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2838 12.22 161030040
Short 7.972 8.99 162117328
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.35 150316530
Long 10 -11.52 150316532
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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