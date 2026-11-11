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11.11.2026 17:07:00
Meta-Aktie unbeeindruckt: Millionenbusse nach Urteil in Brasilien
Der Facebook-Mutterkonzern Meta steht in Brasilien wegen seines Umgangs mit politischen Inhalten im Fokus der Justiz.
Hintergrund ist die Präsidentschaftswahl vom 25. Oktober, bei der sich der linke Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva überraschend gegen seinen rechten Herausforderer Flávio Bolsonaro durchgesetzt hatte. Lula hatte Meta während des Wahlkampfs vorgeworfen, über seine Plattformen Facebook, Instagram und Whatsapp zugunsten seines von US-Präsident Donald Trump unterstützten Rivalen in den Wahlkampf eingegriffen zu haben.
Das Gericht sah allerdings keine Beweise für eine absichtliche Manipulation der Wahl. Die sieben Richter kamen einstimmig zum Schluss, dass Meta gerichtliche Anordnungen zur Gleichbehandlung der Kandidaten nicht ausreichend umgesetzt hatte. Das Unternehmen habe Fristen versäumt und unvollständige oder wenig aussagekräftige Informationen geliefert.
Beiträge schlechter sichtbar
Lulas Wahlkampfteam hatte Meta vorgeworfen, durch die gezielte Steuerung von Algorithmen die Sichtbarkeit seiner Beiträge eingeschränkt zu haben. Der Konzern wies die Vorwürfe zurück und verwies auf technische Probleme, die nicht nur Brasilien betroffen hätten. Die Anschuldigungen einer politischen Einmischung seien falsch und unbegründet, erklärte eine Anwältin des Unternehmens.
Nach seinem Wahlsieg kündigte Lula an, die Regulierung sozialer Netzwerke weiter zu verschärfen. Bereits während seiner Amtszeit hatte Brasilien strengere Regeln eingeführt, die Technologieunternehmen stärker für Inhalte ihrer Nutzer verantwortlich machen.
Bolsonaro erkannte seine Wahlniederlage nicht an und reiste in die USA aus. Gegen den Senator wird in Brasilien wegen mutmasslicher Geldwäscherei ermittelt. Von Miami aus bezeichnete er sich als den eigentlichen "Anführer" Brasiliens.
Die Meta-Aktie zeigt sich an der NASDAQ 0,04 Prozent tiefer bei 641,12 US-Dollar.
São Paulo (awp/sda/afp)
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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