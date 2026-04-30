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Meta-Aktie tiefrot trotz Gewinnanstieg über Markterwartungen - KI-Investitionen belasten

Meta-Aktie tiefrot trotz Gewinnanstieg über Markterwartungen - KI-Investitionen belasten

Die Facebook- und WhatsApp-Mutter Meta Platforms hat Anlegern die Bilanz des jüngst abgelaufenen Jahresviertels präsentiert.

Meta Platforms
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Im ersten Quartal 2026 hat Meta Platforms einen Gewinn je Aktie in Höhe von 10,44 US-Dollar erzielt. Damit übertraf die Facebook-Mutter die Erwartungen der Analysten deutlich, die sich auf 6,67 US-Dollar je Aktie belaufen hatten. Im Vorjahresviertel hatte Meta noch ein EPS von 6,43 US-Dollar erwirtschaftet. Der gesamte Gewinn sprang um 61 Prozent auf knapp 26,8 Milliarden Dollar hoch.

Umsatzseitig steht für das abgeschlossene Quartal ein Wert von 56,311 Milliarden US-Dollar in den Büchern des von Mark Zuckerberg geführten Konzerns. Hier hatten die Experten erwartet, dass sich der Quartalsumsatz von Meta auf 55,56 Milliarden US-Dollar belaufen würde, nachdem im Vorjahreszeitraum 42,31 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden.

Facebook-Konzern schraubt KI-Investitionen noch weiter hoch

Der Facebook-Konzern Meta schraubt nach nur drei Monaten die Ausgaben für KI-Infrastruktur noch einmal hoch. Für das laufende Jahr stellt Meta nun Kapitalinvestitionen zwischen 125 und 145 Milliarden Dollar in Aussicht. Die vorherige Spanne lag bei 115 bis 135 Milliarden Dollar. 2025 gab der Konzern vor allem für den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz gut 72 Milliarden Dollar aus.

Das Geld für den KI-Ausbau liefert nach wie vor das boomende Werbegeschäft des Facebook-Konzerns. Eine Rolle dabei spielte aber auch eine in dem Vierteljahr verbuchte Steuergutschrift von gut acht Milliarden Dollar.

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat grosse Ambitionen, Rivalen wie den ChatGPT-Entwickler OpenAI sowie Google und Elon Musks KI-Firma xAI bei Künstlicher Intelligenz zu überflügeln. Dafür ist er bereit, viele Milliarden auszugeben - selbst mit dem Risiko, zu viele Rechenzentren-Kapazitäten aufzubauen.

Auf mindestens eine Meta-App griffen zuletzt 3,56 Milliarden Nutzer zu. Drei Monate zuvor waren es noch 3,58 Milliarden. Meta begründete das mit Internet-Sperren im Iran und den Einschränkungen für die Chat-App WhatsApp in Russland. Zum Konzern gehören auch die Foto- und Video-Plattform Instagram sowie Threads, eine Alternative zu Elon Musks Twitter-Nachfolger X.

Die Meta-Aktie reagiert im NASDAQ-Handel zeitweise mit Verlusten von 9,79 Prozent auf 602,70 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch mit Material von awp international

Weitere Links:

Meta-Aktie leichter: Facebook-Konzern lässt VR-Welt Horizon teilweise offen

Bildquelle: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

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