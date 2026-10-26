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26.10.2026 17:00:00
Meta-Aktie schwächelt: Aktienverkäufe für knapp 100 Milliarden US-Dollar geplant
Der Plattform-Konzern Meta will durch den Verkauf von Aktien bis zu 95 Milliarden US-Dollar (knapp 85 Mrd Euro) für seine KI-Investitionen einnehmen.
Dabei hat Meta bereits NVIDIA , Advanced Micro Devices (AMD ) sowie Broadcom als mögliche Ankerinvestoren gewonnen. Die drei Unternehmen hätten ihr Interesse bekundet, im Rahmen des Aktienangebots Stammaktien der Klasse A im Gesamtwert von bis zu fünf Milliarden Dollar zu kaufen, wie es weiter hiess. Die Interessensbekundungen seien allerdings weder verbindliche Vereinbarungen noch feste Kaufverpflichtungen.
Die Aktien von Meta fallen im NASDAQ-Handel zeitweise um 0,2 Prozent auf 641,34 US-Dollar. Damit setzte sich der Kursrückschlag der vergangenen Handelstage fort.
Meta-Konzernchef Mark Zuckerberg hat den KI-Bereich des Unternehmens seit einiger Zeit durch eine aggressive Einstellungsoffensive grundlegend umgestaltet, neue Produkte auf den Markt gebracht und Hunderte Milliarden Dollar für den Ausbau der Infrastruktur bereitgestellt, die für den Betrieb der KI-Modelle erforderlich ist.
Erst im September hatte Meta dabei einen persönlichen KI-Assistenten namens "Muse" eingeführt und im Oktober ein KI-Modell namens "Muse Wonder" vorgestellt. Dem Unternehmen zufolge ist Letzteres bei Aufgaben wie dem Programmieren auf einem Niveau mit ChatGPT von OpenAI und Claude von Anthropic.
In der vergangenen Woche hatte Meta im Rahmen seines aktuellen Quartalsberichts eine neue Gattung von Aktien ohne Stimmrecht angekündigt, die künftig unter anderem zur Finanzierung von Übernahmen und anderen Ausgaben eingesetzt werden könnte.
Die Aktien der Klasse C werden im Wege einer Aktiendividende an die bestehenden Investoren ausgegeben. Wie Meta mitteilte, erhalten die Aktionäre für jede gehaltene Aktie eine neue Aktie - was im Grunde einem Aktiensplit im Verhältnis 2:1 gleichkommt. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Handel mit den neuen Aktien im Januar beginnen wird.
/nas/stk/mis
MENLO PARK (awp international)
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