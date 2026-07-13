Meta-Aktie: Mega-KI-Rechenzentrum in Louisiana wird auf 50 Milliarden Dollar ausgebaut

Meta erweitert sein Rechenzentrum Hyperion in Louisiana auf fünf Gigawatt

Die Kosten wachsen von einst zehn auf über 50 Milliarden Dollar

Ein neuer Finanzpartner für den grösseren Ausbau steht noch nicht fest

Meta baut sein Grossprojekt Hyperion, ein Rechenzentrum im ländlichen Richland Parish in Louisiana, weiter aus, und das in einer Dimension, die selbst im aufgeheizten Wettrüsten der Hyperscaler auffällt. Wie CNBC berichtet, wächst die Anlage auf eine Leistung von fünf Gigawatt, das Investitionsvolumen klettert auf über 50 Milliarden Dollar. Damit übertrifft der Ausbau die im Oktober mit dem Finanzpartner Blue Owl Capital vereinbarten 27 Milliarden Dollar für ein ursprünglich auf zwei Gigawatt angelegtes Rechenzentrum deutlich. Für Anleger der Meta-Aktie ist die Botschaft eindeutig: Der Konzern erhöht sein Tempo im Ausbau der KI-Infrastruktur weiter, noch bevor die bisherigen Investitionen ihre Rendite belegt haben.

Mehr Leistung: Von zwei auf fünf Gigawatt

Der Umfang des Projekts hat sich seit dem Baustart im Dezember 2024 mehrfach verändert. Ursprünglich war laut CNBC von rund 10 Milliarden Dollar die Rede, wenige Monate später kündigte Meta-CEO Mark Zuckerberg in einem Beitrag auf Facebook an, der Supercluster mit dem Namen Hyperion solle auf bis zu 5 Gigawatt über mehrere Jahre skalieren.

Im Oktober folgte die konkrete Finanzierungsstruktur: Zusammen mit Blue Owl Capital gründete Meta ein Gemeinschaftsunternehmen über 27 Milliarden Dollar für die damals auf zwei Gigawatt taxierte Anlage. Mit dem aktuellen Ausbau auf fünf Gigawatt und über 50 Milliarden Dollar wächst diese Summe noch einmal deutlich. Einen Finanzpartner für die Erweiterung nennt Meta bislang nicht.

Steuervorteile aus Baton Rouge

Dass Louisiana zum bevorzugten Standort für Metas KI-Infrastruktur wurde, hat auch politische Gründe. Ende 2024 unterzeichnete Gouverneur Jeff Landry ein Gesetz, das Rechenzentren, die vor 2029 gebaut werden, für 20 Jahre von der Umsatzsteuer befreit. Der Vorstoss zielte gezielt darauf, Meta ins Land zu holen, wie CNBC berichtet. Landry selbst bezeichnete sich in einem früheren Interview als pragmatischen Geschäftsmann und verteidigte das Steuerpaket als unterm Strich positiv für Land und Kommunen.

Für Meta zahlt sich das aus: Der Konzern gibt an, sämtliche Energie-, Wasser - und Infrastrukturkosten der Anlage selbst zu tragen, zusätzlich fliesst mehr als eine Milliarde Dollar in lokale Strassen- und Wasserprojekte. Seit Baubeginn erhielten ansässige Unternehmen laut Meta bereits Aufträge im Wert von 1,6 Milliarden Dollar.

Wettrüsten der Hyperscaler

Der Ausbau reiht sich in ein Muster ein, das branchenweit zu beobachten ist. Wie CNBC einordnet, nutzen neben Meta auch Microsoft, Alphabet und Amazon Steuererleichterungen und Energieabkommen einzelner US-Bundesstaaten, um ihre KI-Rechenzentren schneller und günstiger hochzuziehen.

Die Ankündigung fällt zudem in eine Phase, in der die Meta-Aktie an der Börse zuletzt gefragt war: Mit einem Plus von rund 11 Prozent erlebte die Facebook-Mutter vergangene Woche eine starke Börsenwoche. Auslöser für die Zuwächse war die Vorstellung zweier neuer KI-Modelle unter der Führung von KI-Chef Alexandr Wang.

Anleger honorieren damit vor allem das Tempo, mit dem Meta unter Wang neue Produkte präsentiert, nicht zwingend schon die Kapitalrendite der milliardenschweren Infrastruktur.

Am Montag kippt die Stimmung jedoch: Im NASDAQ-Handel verliert die Meta-Aktie zeitweise 1,23 Prozent auf 661,00 Dollar.

Offene Fragen zur Rendite

Investoren reagieren bislang vor allem auf Zusagen und Kapazitätspläne, nicht aber auf belegte Erträge aus der KI-Infrastruktur. Reuters ordnet den Ausbau in die generelle Kapazitätslogik der Branche ein: Hyperion sollte ursprünglich vor allem das Training grosser Sprachmodelle stützen, wie sie etwa hinter Diensten wie ChatGPT stehen. Ob sich die mehr als 20 Milliarden Dollar, die zwischen der im Oktober getroffenen Vereinbarung und dem aktuellen Ausbau hinzukommen, in messbaren Nutzerzahlen oder Werbeerlösen niederschlagen, lässt sich derzeit nicht belegen. Der Konzern nennt für die Fertigstellung der vollen fünf Gigawatt keinen Zeitpunkt, ein Sprecher bestätigte laut CNBC lediglich, dass zwei Gigawatt bis 2030 erreicht werden sollen.

Der nächste konkrete Anhaltspunkt dürfte sein, ob Meta für den erweiterten Ausbau einen Finanzpartner nennt, wie es im Oktober mit Blue Owl Capital der Fall war, und ob sich der Meilenstein von zwei Gigawatt bis 2030 bestätigt. Beides würde zeigen, ob die Milliardenwette strukturiert finanziert bleibt oder zunehmend aus eigener Kraft gestemmt werden muss.

Die Investitionspläne von Meta sind mit erheblicher Unsicherheit behaftet, etwa mit Blick auf Energiekosten , regulatorische Auflagen und die tatsächliche Auslastung der KI-Kapazitäten.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

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