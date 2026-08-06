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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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Vorfall eingeräumt 06.08.2026 10:10:00

Meta-Aktie kaum verändert: Auch KI der Facebook-Mutter hackte sich in eine andere Firma

Meta-Aktie kaum verändert: Auch KI der Facebook-Mutter hackte sich in eine andere Firma

Nach den KI-Firmen OpenAI und Anthropic muss auch der Facebook-Konzern Meta einräumen, dass seine KI-Software sich in Computersysteme eines anderen Unternehmens gehackt hat.

Meta Platforms
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MENLO PARK (awp international) - Ähnlich wie bei einigen Vorfällen der beiden Rivalen lag das Problem auch hier in einer Fehlkonfiguration des Systems bei demselben Testpartner, wie Meta unter anderem dem Sender CNN mitteilte. Durch die falsche Einstellung hatten die KI-Modelle Zugang zum Internet - was eigentlich gar nicht vorgesehen war.

Meta macht keine Angaben zum Testpartner

Meta machte keine Angaben zu dem Unternehmen, in dessen Systeme die KI des Konzerns durch die Ausnutzung einer Schwachstelle eindrang. Der Facebook-Konzern erfuhr von dem Zwischenfall nach eigenen Angaben durch eine Mitteilung des Testpartners.

KI-Attacken bei Rivalen sorgen für Unruhe

Künstliche Intelligenz des ChatGPT-Entwicklers OpenAI war bei einem Test ungeplant in Computer einer anderen KI-Firma, der Plattform Hugging Face, eingedrungen. Das hatte den Rivalen Anthropic veranlasst, seine eigenen Testläufe zu überprüfen, wobei weitere Vorfälle ans Licht kamen. Zudem stellten britische Sicherheitsforscher Cyberattacken durch KI von Anthropic und OpenAI fest, denen sie in ihren Versuchen ungehinderten Zugang zum Internet gewährt hatten.

Die ungeplanten Attacken richteten keinen Schaden an, verstärkten aber allgemein die Angst vor Cyberangriffen mit Hilfe Künstlicher Intelligenz.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Meta-Aktie zeitweise 0,09 Prozent schwächer bei 588,26 US-Dollar.

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Meta-Aktie rutscht nach Enttäuschung bei den Erlösen deutlich ab

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