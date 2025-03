Meta-Aktie fester: Meta bringt KI-Features wider Erwarten in die EU

Als erster Schritt wird zunächst ein Chatbot mit Künstlicher Intelligenz in sechs europäischen Sprachen verfügbar sein, wie Meta ankündigte. Mit der Zeit wolle man auf den gleichen Funktionsumfang wie in den USA kommen, hiess es in einem Blogeintrag. Ein Zeitraum dafür wurde nicht genannt.

Meta AI war in den USA 2023 gestartet. In der Europäischen Union erlitt der Konzern im vergangenen Jahr einen Dämpfer: Die zuständige irische Datenschutzbehörde legte sich bei der Verwendung öffentlich zugänglicher Beiträge bei Facebook und Instagram zum Training der KI quer. Chatbots mit Künstlicher Intelligenz werden zum Anlernen mit gewaltigen Mengen an Informationen gefüttert. Meta argumentierte seinerzeit, dass der Einsatz von Beiträgen aus der EU die KI besser auf die Gegebenheiten in Europa vorbereiten würde.

Der Chat-Assistent wird kostenlos quer über verschiedene Apps des Konzerns eingeführt. Zu Meta gehören auch die Messaging-Dienste WhatsApp und Messenger. Die Einführung in 41 europäischen Ländern soll diese Woche beginnen.

In den USA ist als Teil von Meta AI unter anderem auch eine sogenannte multimodale KI auf den vernetzten Brillen des Konzerns verfügbar, die visuelle Informationen und Sprache verarbeiten kann. Das Brillengestell hat eine Kamera - und die Nutzer können der KI Fragen dazu stellen, worauf sie gerade blicken.

Im NASDAQ-Handel gewann die Meta-Aktie am Donnerstag letztlich 0,23 Prozent auf 586,00 US-Dollar.

/so/DP/men

MENLO PARK (awp international)