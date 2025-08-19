Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’152 0.7%  SPI 16’880 0.7%  Dow 45’051 0.3%  DAX 24’417 0.4%  Euro 0.9404 -0.1%  EStoxx50 5’478 0.8%  Gold 3’339 0.2%  Bitcoin 92’966 -1.0%  Dollar 0.8059 -0.2%  Öl 65.9 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526DocMorris4261528Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
Idorsia-Aktie im Minus: Endergebnis zum Rückkaufangebot für Wandelanleihen veröffentlicht
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch
Chancen für NVIDIA-Aktie: Zulieferer SK Hynix prognostiziert Wachstum im KI-Speichermarkt
Swisscom-Aktie fester: Swisscom gründet neue Sparte für Videosicherheitslösungen
Ausblick Geberit: Halbjahresgewinn von 345 Millionen Franken erwartet
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Programme 19.08.2025 15:38:36

Meta-Aktie etwas tiefer: Meta zum Stopp von Kinder-Chatbots mit sexuellen Anspielungen aufgefordert

Meta-Aktie etwas tiefer: Meta zum Stopp von Kinder-Chatbots mit sexuellen Anspielungen aufgefordert

Die brasilianische Regierung hat den US-Konzern Meta zur Entfernung bestimmter Chatbots von seinen Plattformen aufgefordert.

Meta Platforms
618.17 CHF -2.36%
Kaufen Verkaufen
Es handelt sich um Programme, die so gestaltet sind, dass sie wie Kinder wirken, dabei aber auch sexuelle Gespräche führen können.

In einem Schreiben an Meta, das am Freitag verschickt und am Montag veröffentlicht wurde, kritisierte die Staatsanwaltschaft die zunehmende Verbreitung dieser Chatbots. Nutzerinnen und Nutzer erstellen und gestalten sie mit Metas KI-Software "AI Studio".

Die Behörden verlangen von der Muttergesellschaft von Facebook, Instagram und WhatsApp, die betroffenen Chatbots sofort zu entfernen. Gemeint sind Programme, die mit kindlichem Aussehen und Sprache auftreten, aber in der Lage sind, sexuell geprägte Inhalte zu verbreiten. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft fördern sie die "Erotisierung von Kindern".

Keine Strafen vorgesehen

Zwar sind in der Aufforderung keine Strafen vorgesehen, doch erinnerte die Staatsanwaltschaft Meta daran, dass Plattformen verpflichtet sind, illegale Inhalte ihrer Nutzerinnen und Nutzer zu löschen - auch ohne eine richterliche Entscheidung.

Der Vorstoss der Regierung steht im Zusammenhang mit einem viralen Video, das Anfang August von dem brasilianischen Influencer Felca veröffentlicht wurde. Darin warnte er vor den Gefahren, denen Minderjährige in sozialen Netzwerken ausgesetzt sind. Brasilien mit seinen 203 Millionen Einwohnern gehört zu den im Internet am stärksten vernetzten Ländern der Welt.

In dem Video wird auch der Fall eines Online-Programms erwähnt, in dem Minderjährige halbnackt auftraten oder von sexuellen Erfahrungen berichteten. Der Betreiber dieses Programms wurde festgenommen und wird nun wegen "sexuell anstössiger Darstellung" von Jugendlichen strafrechtlich verfolgt.

Im NASDAQ-Handel notiert die Meta-Aktie zeitweise 0,67 Prozent tiefer bei 762,25 US-Dollar.

Brasilia (awp/sda/afp)

Weitere Links:

Meta-Aktie schliesst etwas leichter: Meta schliesst Vergleich im Skandal um Cambridge Analytica
Meta-Aktie steht still: Meta will wohl Venture-Fonds-Anteile von KI-Spezialisten erwerben
Meta-Aktie im Plus: Keine politische Werbung in der EU mehr

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com,mundissima / Shutterstock.com,Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
31.07.25 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
31.07.25 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
31.07.25 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.25 Meta Platforms Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

14:06 Wie könnte es bei Swatch weitergehen?
09:57 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
09:47 SMI-Gewinnserie gerissen
09:33 Marktüberblick: Bayer-Aktie gesucht
06:07 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Verhaltener Wochenstart
14.08.25 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Leonteq AG
13.08.25 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’646.25 19.44 BR1SRU
Short 12’895.52 13.81 BFKSDU
Short 13’398.60 8.80 3OUBSU
SMI-Kurs: 12’151.56 19.08.2025 15:32:42
Long 11’608.61 18.69 SSTBSU
Long 11’382.60 13.81 BK5S8U
Long 10’886.87 8.87 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Leonteq am 13.08.2025

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
So reagieren Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille gegen Leberfibrose - FDA-Zulassung erteilt
Statistik zeigt: So viele Menschen besitzen wirklich einen vollständigen Bitcoin
Finanzblogger hebt den Daumen: NVIDIA-Aktie wird nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz zulegen
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus: Anleger interpretieren Signale als Zeichen für anhaltende Rüstungsnachfrage
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch

Top-Rankings

2. Quartal 2025: Diese Aktien hat David Einhorn im Depot
So hat David Einhorn im zweiten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}