MET Group kauft griechischen Energiedienstleister Zephiros Energy Trading

Baar (awp) - Die MET Group hat eine Mehrheitsbeteiligung am griechischen Energien-Aggregator Zephiros Energy Trading erworben. Das auf erneuerbare Energie spezialisierte Aggregationsgeschäft der Zephiros Group bietet Dienstleistungen für Erzeuger erneuerbarer Energien, Investoren und Eigentümer von Energieanlagen auf dem griechischen Energiemarkt an.

Die Transaktion sei ein weiterer Schritt in der langfristigen Wachstumsstrategie der MET Group und eröffne dem Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten im Energiemarkt in Griechenland, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Als Aggregator für erneuerbare Energien verbinde Zephiros Energiehandelsaktivitäten mit technischer, operativer und kommerzieller Expertise in den Bereichen Windenergie, Solarenergie und Batteriespeicher.

sta/hr