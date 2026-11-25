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25.11.2026 06:37:00
Meso Numismatics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Meso Numismatics hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Meso Numismatics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.350 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 252.54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.2 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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